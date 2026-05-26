赤沢経済産業大臣は、夏の電気・ガス料金の補助の実施とあわせて、ことしも「省エネ」を呼びかけると発表しました。「踏み込んだ節約をお願いする段階にはない」と説明しています。【映像】電気・都市ガスの月ごとの補助額赤沢経産大臣「今年も国民経済や生活に支障がない範囲で取り組みを行っていただけるよう、光熱費や燃料費の具体的な削減効果も紹介しながら呼びかけを行ってまいりたいと思います」政府は7月から9月の電気