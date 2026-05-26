パキスタンのシャリフ首相と会談する中国の習近平国家主席（左から4人目）＝25日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国外務省は26日、パキスタンのシャリフ首相の訪中を受けた両国の共同声明を発表した。声明は「軍国主義復活のたくらみに反対する」と明記した。日本を名指しはしていないが、高市政権が進める防衛力強化が念頭にあるとみられる。中国は友好国を巻き込み、対日圧力を強める狙い。中国の習近平国家主席と