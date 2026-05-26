【ジュネーブ＝船越翔】世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス・アダノム事務局長は２５日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで流行するエボラ出血熱について、９００人超に感染が疑われる症状があり、うち２２０人が死亡したと明らかにした。「感染拡大の速度は我々の対応を上回っている」と強い危機感を示した。テドロス氏は同日のオンライン会合での演説で、コンゴ民主共和国の隣国について「特に高いリスクにさらされている