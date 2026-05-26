気象庁は、鹿児島県に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】気象庁のホームページ気象庁は、鹿児島県であす未明から夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）