滋賀・草津市で、地中の管にコンクリートを流し込む工事中に作業員2人が巻き込まれ、死亡しました。26日午前10時半ごろ、滋賀・草津市の工事現場で、「男性がセメントをかぶって息をしていない」と消防に通報があったということです。救急隊がかけつけ、作業員の男性2人（28・26）が心肺停止の状態で、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。滋賀県によると、現場では地下12メートルにある農業用水管に生コンクリ