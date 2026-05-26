◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２６日・神宮）西武・桑原将志外野手が２６日、１軍に合流した。「３番・左翼」でスタメン出場する。チームは１８年以来の首位で交流戦突入。「みんなの頑張りでチーム首位にいるので、その勢いに乗っかりたい。変わらず自分のできるベストを尽くすだと思うので、自分の１００％のプレーでチームに貢献できたら」と誓った。桑原はオフにＤｅＮＡからＦＡ移籍。今季は不動