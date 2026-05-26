演演歌歌手の多岐川舞子が２６日、東京・新宿の「新宿ＰＩＴＩＮＮ」にて、恒例の「多岐川舞子アニバーサリーＬＩＶＥ」を開催した。１９８９年５月２１日にシングル「男灘」で鮮烈なデビューを飾った多岐川にとって、５月は思い入れの深い“デビュー月”で、アニバーサリーライブを実施するのが恒例となっている。ステージに登場した多岐川はピアノ弾き語りで地元・京都を題材にした「京都ふたたび」を披露。デビュー曲「