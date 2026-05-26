お笑いコンビ・麒麟の川島明が、16日放送のTOKYO FM『川島明 そもそもの話』(毎週土曜17:00〜)で、『M-1グランプリ2008』の苦い思い出を語った。麒麟・川島明○若林正恭が「めっちゃ怖い顔で見てた」ゲスト出演したオードリーの春日俊彰は、『M-1グランプリ2008』で敗者復活戦を勝ち上がり、見事に準優勝。一方の川島は、敗者復活戦で敗れている。『M-1』の話題に及ぶと、川島は「僕は(オードリーを)真横で見てた立場」とし、「僕