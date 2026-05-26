元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。独自に健康維持法を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、健康維持のため歩くことが推奨される中、医師のよると、これまで言われてきた「１日１万歩」の数値には科学的根拠がなく、死亡リスクの大幅低下は８０００歩前後で最大化。心血管