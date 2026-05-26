薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、27日未明から27日夕方にかけて大雨となり、線状降水帯が発生するおそれがあります。種子島・屋久島地方では、27日朝から夜のはじめ頃にかけて土砂災害に警戒してください。 鹿児島地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が27日にかけて九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、大気の状態が不安定