暑くなるにつれて、出番が増える殺虫剤。キャンプなどのレジャーから、近所の散策まで、虫対策が欠かせなくなってきました。そんななかで、使っている最中に、うっかり目に入ってしまったら……どうする？ 今回は、もしものときに知っておきたい応急処置を、東京ベイ・浦安市川医療センターERの医師・原一央さんに教えていただきました。目に殺虫剤が直撃！……対処法は？A 水でとにかく目を洗うB 目をパチパチさせて、涙を促す正