右から中島健人、畑芽育 「世界に響くJ-POP2026 〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜」が、NHK総合で6月4日よる10時から放送される。番組の司会は中島健人、畑芽育。音楽を愛する2人とともに、日本の音楽の今とこれからを見つめていく特別番組。去年スタートした日本最大級の音楽の祭典「MUSIC AWARDS JAPAN」。コンセプトは＜世界とつながり音楽の未来を灯す。＞今年も規模を拡大して、第2回の授賞式が6月1