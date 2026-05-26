横浜流星 横浜流星がこのほど、大阪・心斎橋で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」オープニングイベントに来場。ディオール ジャパン アンバサダーを務める横浜は、ディオールの新たな旗艦店の誕生を祝福した。横浜は刺繍のディテールが映えるブルゾンに、ゴールドにきらめくベルトを合わせたモダンな輝きを放つ装いで登場。「シンプルでカジュアルなスタイルなのですが、胸元のロゴや袖デザイン、片方だけ