ドル買い優勢、ドル円一時１５９．２２レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、引き続きドル買いが優勢。NY原油先物が92ドル台半ばへとじり高となり、米10年債利回りは一時4.51％台後半へと上昇した。中東情勢については米国とイランとの合意形成への期待感が広がっている。しかし、米国とイスラエルによるイラン船舶に対する攻撃が報じられるなど、再び不穏な動きがみられている。イラン最高指導者のモジタバ師は「米国の中東