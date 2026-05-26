ドル円とともにクロス円も上昇、原油高を警戒か＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル円とともにクロス円も上昇している。総じて円安傾向がみられている。中東情勢への期待と不透明感が交錯するなかで、きょうは「米国とイスラエルが複数イラン船舶に攻撃、イラン人職員数名死亡」と報じられた。また、イラン最高指導者のモジタバ師は「米国の中東の基地にもはや安全な避難場所はない」としながら全イスラム諸国に協力を呼び掛