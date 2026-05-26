通貨オプションボラティリティードル円１週間４．９％付近に低下、２０２２年１月以来低水準 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK4.895.555.106.13 1MO6.545.715.936.96 3MO7.285.746.416.98 6MO7.956.047.037.30 9MO8.206.227.407.41 1YR8.406.507.737.57 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.7