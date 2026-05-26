（新静岡セノバ前から中継竹川 奈々 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（26日おすすめ食材紹介者・スーパー田子重 西中原店増田 克己 店長）（ブロッコリーの簡単レシピ）・「ブロッコリーと豚肉のみそ炒め」（材料一覧） （スタジオ出演者 試食）（竹川 奈々 アナウンサー）ぜひ皆さんもつくってみてください。以上「しずおか献立予報」でした。