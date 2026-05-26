名古屋で無許可のキャバクラ店を営業したとして、男5人が逮捕されました。5人は、“ぼったくり風俗店”を経営するグループでした。警察によりますと、住所・職業不詳の屋代健太郎容疑者(27)ら男5人は、去年12月まで、中区錦3丁目で無許可のキャバクラ「Ciel」を営業していた疑いが持たれています。警察は認否を明らかにしていませんが、5人はいわゆる“ぼったくり風俗店”を展開する「ケンタロウグループ」のメ