医薬品の不正販売が疑われるとして、東京都が2025年度にX（旧ツイッター）上で警告した497件の投稿のうち、約75％に当たる375件が「マンジャロ」や「リベルサス」など糖尿病治療薬の取引に関するものだったことが26日、都への取材で分かった。都によると、医療用の糖尿病薬を入手するには医師の処方箋が必要で、個人間取引は医薬品医療機器法に違反する恐れがある。糖尿病薬を巡っては近年、ダイエットなど治療目的以外での使