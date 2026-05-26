演歌歌手の石川さゆり（68）が26日、自身のインスタグラムを更新。自宅の庭で採れた果物でジャムを作ったことを明かした。石川は「庭のジューンベリーの赤い実がとっても可愛いです」と書き出し、「鳥が啄（つい）ばんでは下にポトポトと落としています」と報告。「脚立に乗って、私も美味しいですか〜？と食べてみたら少し酸っぱくて甘し」と、庭での写真を披露した。そこで「一気にザルに実を摘み、いっぱいになったので、