【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は26日、北朝鮮が26日午後1時ごろ（日本時間同）、平安北道定州周辺から黄海に向けて、短距離弾道ミサイルを含む数発の飛翔体を発射したと明らかにした。ミサイルは約80キロ飛行した。弾道ミサイルの発射は4月19日以来。韓国軍は4月19日、北朝鮮東部の咸鏡南道新浦から弾道ミサイルが発射され、約140キロ飛行したと明らかにした。北朝鮮メディアは翌20日、改良された戦術弾道ミサイル5発を4月