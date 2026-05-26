総務省は26日、海底ケーブルの防護策を話し合う検討会を開き、国の支援策や制度見直しの方向性をまとめた骨子案を示した。ケーブル損壊の影響を抑えるため、事業者によるケーブルの多ルート化を国が後押しすべきだとの考えを盛り込んだ。一部地域に集中している陸揚げ拠点の地方分散も促進する。日本は国際通信の約99％を海底ケーブルに依存しており、人工知能（AI）の普及により重要性は高まっている。夏にも報告書をまとめ