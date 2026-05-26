「阪神−日本ハム」（２６日、甲子園球場）５連勝中の阪神はドラフト１位ルーキーの立石（創価大）が、プロ初の２番起用。中野が今季初めて１番に入った。先発はここまで３戦３勝の西勇。伏見との同級生バッテリーを組む。試合開始は１８時の予定。阪神のスタメンは以下の通り。【阪神】１番・二塁中野２番・三塁立石３番・左翼森下４番・右翼佐藤輝５番・一塁大山６番・遊撃木浪７番・中堅高寺