◇交流戦巨人ーソフトバンク（2026年5月26日東京D）巨人のスタメンが発表され、特別映像にこれまで同様、阿部慎之助監督（47）が登場。東京ドームではざわめきが起きた。阿部監督は18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放されたが26日に辞任。橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）がこの日から監督代行として指揮を執る。これまではスタメン発表後に監督紹介があったが、この日は「なお、この試