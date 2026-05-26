【週刊SPA! 6月2・9日合併号】 5月26日発売 価格：700円 【拡大画像へ】 扶桑社は、「週刊SPA! 6月2・9日合併号」を5月26日に発売した。価格は700円。 今号の表紙と美女地図には森脇梨々夏さんが登場。今回は海辺の町で暮らす彼女と、のんびり共同生活を体験できる。 グラビアン魂は天木じゅんさん。突然の引退宣言でグラビア界を驚かせた天木さん。この連載にも何度