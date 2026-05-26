ライバル国が生んだ偉大なストライカーからの後押しも受け、北中米W杯直前キャンプに乗り込んできた。日本代表DF渡辺剛が26日の練習後、報道陣の取材に対応。W杯メンバー選出に「1年前くらいはチャンスがなかった中、ここ1年で掴んだというのは自信にもなったし、夢の舞台だったので実感が湧くのに時間がかかったけど、やっと実感が湧いてきた」と心境を語った。1997年早生まれの渡辺はFC東京に所属していた大卒1年目の2019年1