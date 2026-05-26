JR西日本によりますと、JR伯備線で備中川面～方谷間で信号を確認しているため、JR伯備線の倉敷～新見間の一部列車に遅れが出ています。（桃太郎線・姫新線・因美線・芸備線は除く） 【写真を見る】【JR伯備線】備中川面～方谷間で信号を確認倉敷～新見間の一部列車に遅れ特急やくもも22分遅れ（26日午後5時20分現在）【岡山】 また、この影響で特急やくもにも遅れが出ているということです。【岡山