今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、植田和男日銀総裁の発言などに左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円６０～１５９円７０銭。 前日は米国がメモリアルデーの祝日だったこともあり、この日のドル円相場は１５９円ライン前後とする一進一退が続いた。今晩は米５月消費者信頼感指数などの発表があり、その結果が関心を集めている。また、引き続きイラン情勢が相場を左右しそうだ。更に