5月26日、ベルテックス静岡は、増田啓介と2026－27シーズンの契約継続を発表した。 静岡県出身で現在28歳の増田は、194センチ93キロのスモールフォワード。筑波大学在学中の2019－20シーズンに特別指定選手として川崎ブレイブサンダースへ加入し、プロキャリアをスタートさせた。その後、2024－25シーズンに地元の静岡へ移籍。年代別日本代表にも継続的に選