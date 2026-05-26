岡山市は、保育園に入りたくても入れない「待機児童」が、3年度連続で0人だったと発表しました。 【写真を見る】岡山市の待機児童3年度連続で「0人」に10年で認可保育園を131から210に増やすなどした結果 保育園に入りたくても入れない「待機児童」問題 定例会見で大森市長が明らかにしたものです。保育園に入りたくても入れない待機児童について、岡山市では2017年度は849人で、全国の自治体で2番目に多い状況でした。これを