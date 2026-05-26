きょう（２６日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１６２円安の６万４９９６円と４日ぶり反落。前日までの直近３営業日で５３００円あまりの上昇をみせていたが、さすがにここは一呼吸入れていい場面である。これまで相場を牽引してきた半導体主力株にすれば健全な押し目で、投資家サイドにとってはむしろ慈雨に等しい。５月相場はあす２７日が権利付き最終売買日で、早いもので週後半から実質６月商いとなる。