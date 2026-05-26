フェイエノールト女子は25日、FW板村真央が女子エールディヴィジ年間最優秀選手に選ばれたことを発表した。2006年8月6日生まれの19歳は、25年1月にJFAアカデミー福島からフェイエノールトに加入した。初年度に10試合2得点を記録すると、今季は20試合8得点をマーク。チームは3位躍進を果たし、自身は年間最優秀選手に選出された。クラブは「フェイエノールトの主力選手の一人としてだけでなく、リーグ全体でも際立った存在と