岐阜市の長良川鵜飼で25日夜、織田信長が愛したとされる当時の光景を再現した「幽玄鵜飼」が行われました。周囲の明かりを極力消した暗闇の中、手漕ぎの船とかがり火だけで行う伝統の技に、全国から集まった観客が酔いしれました。 ■街明かりを消した“特別な夜”を堪能 正倉院に飛鳥時代の記録が残り、少なくとも1300年の歴史があるとされる「長良川鵜飼」。織田信長も鵜飼見物で武田信玄の使者をもてなすなど、暗