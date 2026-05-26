地域の緑を増やす活動に役立ててもらおうと、山形県内の自動車ディーラーが県に苗木などを贈りました。 【写真を見る】「緑豊かな山形でいつまでもいつづけられるように」自動車ディーラーが県に苗木を寄贈（山形） 「ふれあいグリーンキャンペーン」は地域の緑化活動の一環として、自動車販売の「山形トヨペット」が５０年近く続けているものです。 これまでにソメイヨシノやスギなどの苗