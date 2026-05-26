韓国政府が、黄海に向けて数発の近距離弾道ミサイル（CRBM）を発射した北朝鮮に対し、「韓国の韓半島（朝鮮半島）平和努力」に同調するよう呼び掛けた。【関連】金正恩氏、韓国を「同族から永遠に排除」と断言韓国外交部（外務省に相当）のパク・イル報道官は5月26日のブリーフィングを通じて、北朝鮮のミサイル発射に対し「政府は改めて、北韓（北朝鮮）が我々の平和政策と緊張緩和への努力に呼応することを再度促す」と述べた。