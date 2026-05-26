愛知県稲沢市のJRの踏切内で、貨物列車と軽トラックが衝突し、軽トラックの男性が死亡しました。 【写真を見る】｢軽トラックがくしゃくしゃに…｣ JRの踏切内で貨物列車と衝突 運転していた男性が死亡 遮断機が降りた後に立ち入ったか 愛知･稲沢市 （事故を目撃した人）「軽のトラックがくしゃくしゃになっていて、おじいさんが中にいて、迂回して見に来たら救助していた」 警察によりますときょう午後1時半ごろ、稲沢市六角堂西