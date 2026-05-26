【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月4日22時からNHK総合で『世界に響く J-POP2026 ～MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル～』が放送される。 ■『MUSIC AWARDS JAPAN』の見どころをたっぷりと紹介 2025年にスタートした日本最大級の音楽の祭典『MUSIC AWARDS JAPAN』。今年も規模を拡大して、第2回の授賞式が6月13日に開催、グランドセレモニーの模様は、NHK総合/NHK BSP4Kで中継される