5月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは258銘柄。東証終値比で上昇は131銘柄、下落は100銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが34銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は180円高と買われている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落