ユニクロは26日、公式インスタグラムにて、スタッフによるポロシャツのレイヤードテクニックを公開した。【写真】おしゃれ！ユニクロスタッフ、ポロシャツレイヤードテク”28日まで、夏の大型キャンペーン『ユニクロ感謝祭』を開催中。ポロシャツは対象商品で、公開されたショート動画は、21日のInstagram LIVEで「配信中に盛り上がった」ポロシャツレイヤードテクの切り抜き動画となる。「なんと今なら5/28(木)まで期間限定