八尾市でも障がい者の就労支援めぐり不正か 八尾市でも障がい者の就労支援の給付金が不正に受給されたか…その額は数億円にのぼるということです。 【写真を見る】八尾市の事業所でも給付金の不正受給か…その手法は 親族が代表の会社に就職させる→就労の実態なし 八尾市が指定取り消し処分の方針を固めたのは、就労継続支援A型事業所「テイラーズ・ギルド」です。 A型事業所では、障がい者がスキルアップして一般企業