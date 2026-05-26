超党派の「国民会議」が議論している給付付き税額控除をめぐり、中間とりまとめに向けた制度設計のイメージ案が明らかになりました。減税はせず給付に一本化するほか、所得に応じて、きめ細かな支援をおこなうとしています。これまでの議論を踏まえて政府が作成した給付付き税額控除のイメージ案では、減税と給付を組み合わせて実施することは国や地方自治体の負担が大きいことから、「給付に一本化して所得に連動したきめ細やかな