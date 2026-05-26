プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で逮捕・釈放された事を受けて辞任を発表しました。間もなく交流戦の第一戦を迎える東京ドーム周辺には多くの野球ファンが集まっています。きょうは午後6時から交流戦が行われます。安部監督辞任というニュースはありましたが、きょうも野球ファンが東京ドームに向かって続々と集まっています。ファンの方の話によりますと、東京ドームのグッズショップ、阿部前監督の物はきょうは