Mike Andronico/CNN Underscored（CNN）キーボードは仕事用デスクで特に重要なアイテムの部類に入るため、筆者はいつも最良のものを見つけようとしている。確かにすべてのノートPC（と多くのデスクトップPC）には専用キーボードが付属しているが、それらはあくまでも最低限で、快適さに欠けると感じることが多い。そこで筆者はミニマリスト向けから機能豊富なメカニカルキーボードまで、さまざまなニーズに合ったキーボードを見つ