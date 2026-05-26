伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は、26日に前検日作業が行われた。地元S級女子レーサーの新井日和（23＝伊勢崎）が、しっかりとエンジンを整えて地元G1の大舞台へ乗り込んできた。4月の飯塚SGオールスターは3日目に落車妨害失格を喫して途中参加解除、続く今月GWの浜松G1ゴールデンレースは7、7、6、5、5着と精彩を欠いた。それでも「ベースがだいぶ安定してきた。エンジンは大丈夫」と不安