経済産業省は２６日、７〜９月に実施する電気・ガス料金への補助を、標準家庭で計５０００円程度にする方針を示した。８月は２０００円程度、７月と９月は１５００円程度と、冷房使用量が多い８月の補助を手厚くし、同様の支援を実施した昨年夏を下回る料金水準になるようにする。電気は７月と９月が１キロ・ワット時あたり３・５円、８月が４・５円、都市ガスは７月と９月が１立方メートルあたり１４円、８月は１８円をそれぞ