アメリカ軍は25日、イランに対し、自衛のための攻撃を行ったことを明らかにしました。アメリカ中央軍によりますと、攻撃したのは、イラン南部のミサイル発射拠点のほか、機雷の敷設を試みていたイランの船舶などです。攻撃は自衛のためのもので、「停戦は継続している」と説明しています。これに先立ち、トランプ大統領はイランが保有する濃縮ウランについて、アメリカかイラン、あるいは「他の適切な場所」で廃棄されることになる