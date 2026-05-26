テレビプロデューサーのデーブ・スペクターが２６日、日本テレビ系「ミヤネ屋」に出演し、巨人・阿部慎之助監督の逮捕に言及した。巨人の阿部慎之助監督（４７）は２５日夜、都内にある自宅で姉妹のけんかを仲裁した際に１８歳の娘と言い争いになり、襟元をつかみ投げ飛ばすなどした。その後、チャットＧＰＴに相談し児童相談所へ通報。児相が警視庁渋谷署へ連絡し、阿部前監督は現行犯逮捕された。この日行われた会見で娘の