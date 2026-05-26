日清食品の人気カップ麺シリーズであるどん兵衛の発売50周年を記念して、だしのおいしさを追求した「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」が2026年5月25日(月)に登場しました。通常のどん兵衛と比べて「だし」に3倍以上のコストをかけ、鰹だしの香りと旨みを存分に引き出したというカップ麺がどういう味なのか気になったので、実際に食べてみました。「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「