映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』世界最速プレミア試写会 in OSAKAが21日、大阪で開催。Aぇ! groupと西村拓哉がサプライズ登場し、胸キュンセリフを披露した。【写真】佐野晶哉＆西村拓哉が胸キュンセリフを披露赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあ