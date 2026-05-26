俳優のトム・ハーディが、自身主演のドラマ『モブランド』シーズン2撮影中に制作側と衝突し、同作を降板させられたという。シーズン2はすでに撮影を終えているものの、シーズン3には出演しないことが分かった。Puck NewsのほかVarietyなどが報じた。【写真】登場人物は“クズ”と“ワル”のみ？『モブランド』裏社会を映し出した場面写真Paramount＋にて独占配信される『モブランド』は、イギリスのロンドンを舞台に、莫大な